Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan von der Leyen, düzenlenen basın toplantısında, "Orta vadede ithal fosil yakıtlara büyük bağımlılığımızın bizi savunmasız hale getirdiğinin farkında olmamız önemlidir. Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana tek bir molekül bile ek enerji elde etmeden gaz ve petrol ithalatı için 27 milyar avro daha fazla ödeme yaptık." dedi.

Bu bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa’da üretilen her kilovatsaat enerji, ekonomik istikrar, uygun fiyat ve Avrupa’nın bağımsızlığına katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupa’nın 4 yıl içinde ikinci büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "2022’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz akışını kesti, şimdi ise Hürmüz Boğazı var." ifadesini kullandı.

Kısa vadede alınması gereken önlemlere değinen von der Leyen, desteklerin en çok ihtiyaç duyan kesimlere hedefli şekilde ulaştırılması ve Avrupa genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, bu sayede Avrupa’nın kendi pazar gücünü koruyabileceğini ve küresel ölçekte kendi kendine rakip oluşturmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına da değinen von der Leyen, Birliğin dünya genelinde en geniş serbest ticaret ağına sahip olduğunu, her anlaşmanın Avrupa’nın stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Savunma alanında daha fazla yatırım çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa’nın dış baskılara karşı kendini koruyabilecek kapasiteye ulaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Artan askeri tehditler ve hibrit saldırılar karşısında güçlü bir Avrupa savunması şart." dedi.

AB Antlaşması’nın 42. maddesinin 7. fıkrasına işaret eden von der Leyen, üye ülkeler arasında karşılıklı yardım yükümlülüğünün zaten geçerli olduğunu, asıl meselenin bu yükümlülüğün nasıl ve hangi kapasiteyle hayata geçirileceği olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, hava savunması, insansız hava araçları (İHA) ve siber güvenlik gibi alanlarda kapasite eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

- İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken

Von der Leyen, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu, bu uygulamanın arkasında önemli gerekçelerin bulunduğunu savundu.

İran yönetiminin kendi halkına yönelik tutumuna dikkati çeken von der Leyen, bunun uluslararası toplumun İran’a uyguladığı yaptırımların temel nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, yaptırımların kaldırılması için İran’da köklü bir değişim gerektiğini, mevcut şartlar altında bu adımın atılması için erken olduğunu savundu.