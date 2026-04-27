Amerikan Fox News kanalına konuşan Rubio, İslamabad'da yapılamayan ikinci tur müzakerelerin ardından gelinen son durumu değerlendirdi.

Rubio, İran'ın, ABD ile bir anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını savunarak, Tahran'daki liderlerin çoğunun "aşırılıkçı" isimler olduğunu ancak bu kişilerin ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için adım atmak zorunda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

"İranlılar bence içinde bulundukları bu karmaşadan kurtulma konusunda ciddiler." değerlendirmesini yapan ABD'li Bakan, müzakere sürecinin devamının halen mümkün olduğuna işaret etti.

Rubio, İran'daki ekonomik sorunlara işaret ederek, "İran'ın bu çatışmanın başlamasından önce yaşadığı tüm sorunlar hala devam ediyor ve bunların çoğu daha da kötüleşti." dedi.

Yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silaha doğru ilerlemesini kesin olarak engelleyeceğinden emin olmak istediklerini ifade eden Rubio, Tahran yönetiminin bu tür bir anlaşmayı kabul etmesi gerektiğini savundu.

"Bunu tolere edemeyiz"

Hürmüz Boğazı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rubio, İran'ın Boğaz'ın açık olduğu yönündeki açıklamasına, "Boğazlar açık, tabii koordinasyon kurup bizim iznimizi alırsanız, aksi takdirde sizi havaya uçururuz ya da bize ödeme yaparsınız, diyorlar. Bu, boğazları açmak değildir." şeklinde tepki gösterdi.

Rubio, Hürmüz Boğazı'nın "uluslararası su yolu" olduğunu vurguladı. Bu konuda İran'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Boğaz'ı kapattığını savunan Rubio, "İranlıların, uluslararası bir su yolunu kimin kullanacağına ve kullanmak için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğine karar verdiği bir sistem normalleştirilemez, bunu tolere edemeyiz." ifadesini kullandı.