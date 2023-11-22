Avrupa Birliği (AB), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşmayı ve esir takası anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Rehin tutulan 50 kişinin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi konusunda varılan anlaşmayı tüm kalbimle memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Diplomatik kanallar aracılığıyla anlaşmaya aracılık eden herkese minnettarlığını belirten von der Leyen, "terörist" olarak nitelendirdiği Hamas'a tüm rehineleri derhal serbest bırakması çağrısında bulundu.

Von der Leyen, "AB Komisyonu bu arayı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için kullanmak üzere elinden geleni yapacaktır. Komisyon Üyesi Janez Lenarcic'ten Gazze'deki insani krizi hafifletmek üzere Gazze'ye yönelik sevkiyatları mümkün olan en kısa sürede artırmasını istedim." ifadesine yer verdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de anlaşmadan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Michel, "Gazze'de rehin tutulan kadın ve çocukların serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşmaya aracılık eden Katar ve Mısır'a minnettarım. Hamas tüm rehineleri serbest bırakmalıdır. Çatışmalara verilen bu aranın ihtiyaç sahiplerine azami insani yardımın ulaştırılması için kullanılması da büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- İsrail ve Hamas anlaşmayı onayladı

İsrail hükümeti, gece yaptığı açıklamada, Hamas ile esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Toplanan İsrail kabinesinin çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesini onayladığı ve bunun Gazze'deki İsrailli esirlerin tümünün geri getirilmesi hedefinin ilk aşaması olduğu belirtilen açıklamada, "50 esirin serbest bırakılması için çatışmalara insani ara verilmesinin öngörüldüğü" ifadesi yer aldı.

İsrail kabinesinin açıklamasında serbest bırakılacak her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği kaydedilerek, İsrail hükümeti ve ordusunun Hamas'ın tasfiyesi için savaşı sürdüreceğinin altı çizildi.

Hamas da esir takası ve çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Hamas, çatışmalara verilecek insani aranın 4 gün süreceği ve bu sürede serbest bırakılacak 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerinden 150 Filistinlinin salıverileceği bilgisini paylaştı.

Uzlaşma uyarınca, belirlenen 4 günlük sürede yakıt ve insani yardım tırları Gazze'nin her bölgesine taşınacak. Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 arasında günlük 6 saat durdurulacak. İsrail güçleri, tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacak.

İnsanların Gazze'de kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca serbest hareket edeceğine dair güvencenin alındığı belirtildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.