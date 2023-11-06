Türk Haber Ajansları Birliğinin temsilcileri, bölgedeki ajansların yeni işbirliği alanlarını ve öne çıkan gündem maddelerini masaya yatırdı.

Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'da gerçekleştirdiği Türk Haber Ajansları Medya Zirvesi'nde "Türk Dünyasında Ajans Haberciliğinin Yeni Gündemleri" başlıklı panel düzenlendi.

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın moderatörlüğünde yapılan panelde katılımcılar, dezenformasyonla mücadele vurgusu yaparak, ülkelerin birbirini daha iyi tanıması için özel çalışmalar yapılması gerektiğine değindi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Vugar Aliyev, Türk haber ajanslarının bir araya gelerek daha güçlü olacağına inandığını söyledi.

Özellikle sahte haberlerin sosyal medya üzerinden hızla yayıldığını ve bu nedenle yalan haberlere karşı mücadelede yeni yollar aranması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Türk ajansları arasındaki işbirliği işte olmalı, kağıt üzerinde kalmamalı." mesajını verdi.

Aliyev, Karabağ Savaşı’nda AA’nın desteğini açıkça gördüklerini belirterek, bilgi aktarımının yanı sıra Ermeni tarafının propagandasına karşı da önemli adımlar attıklarının altını çizdi.

-Ülkeler birbirini daha iyi tanımalı

Kırgızistan Ulusal Haber Ajansı (Kabar) Genel Müdürü Mederbek Shermetaliev, "Bu zirve hepimiz için yeni bir sayfa." dedi.

Dezenformasyonla mücadelenin yanı sıra yeni birliğin diğer ülkelerin kültür ve tarihine ilişkin de çalışması gerektiğine işaret eden Shermetaliev, "Dillerimiz ve dinimiz aynı ama her halkın kendine özgü bir medeniyeti var." ifadesini kullandı.

Halkların dostluk ilişkisinin pekiştirilmesi için bir ortam oluşturulması gerektiğine dikkati çeken Shermetaliev, birliğin halka doğru haberi ulaştırmak için çaba göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Mederbek Shermetaliev, birliğe üye ülkeler arasındaki yakın ilişkilerin farklı boyut kazandığını sözlerine ekledi.

-"Alfabe farklılıklarını aşabiliriz"

Kazakistan Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Bekzat Zhussupov, ülkesi ile Türkiye arasında derin tarihi bağlar bulunduğunu belirterek, Türk dünyası ülkeleri arasında medya alanında iş birliğinin önemini vurguladı.

Zhussupov, "AA'ya, bu zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyorum." dedi.

100 yıl önce diller arasında çok fazla bir fark olmadığına dikkati çeken Zhussupov, bugün alfabelerin farklı olduğunu ancak bunun da medya ile aşılabileceğini kaydetti.

Zhussupov, "Ulusal televizyon kanalları arasında temaslarımız arttı ve içerik alışverişi sağladık. Bugün yeni medya ve bilgi çağıdır, bu birlikteliği artırmamız çok önemli." diye konuştu.

Türk dünyası arasında medya alanında doğru ve hızlı bilginin sağlanmasına destek verdiklerini dile getiren Zhussupov, "Kazakistan’da 'stop fake' projesini yürütmeye başladık ve haberlerin doğruluğu için çeşitli projeler yürüttük." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Türk edebiyatının önemli isimlerini Kazak okuyucular ile buluşturdukları bilgisini paylaşan Zhussupov, tarih, sinema, edebiyat ve hatta program ve yarışmalarla yeni medya teknolojileri de kullanılarak iş birliğinin artırılabileceğini söyledi.

-"Bir sonraki zirvede herkes ana dilini konuşsun"

Özbekistan Ulusal Haber Ajansı (UzA) Genel Müdürü Abdisait Kuchimov da yanlış bilgi akışının çok hızlı olduğu bir dönemde yaşadıklarını belirterek, bu durumun sadece bireyleri değil devletleri de olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

Medyanın belli siyasi güçlerin ekseninde bilgileri çarpıtabileceğine ve kavramların içeriklerini boşaltabileceğine dikkati çeken Kuchimov "Medya, doğru ve hızlı bilgiyi okurlarına ulaştırmalı. Bugün Türk devletleri olarak bu alanda önemli bir iş birliğine imza attık." dedi.

Türk dünyası başta olmak üzere dünya medyasıyla da bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Kuchimov, bir sonraki zirveden itibaren herkesi ana diliyle konuşmaya davet ederek, tarih, dil ve kültür alanında medya iş birliğini sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

-Türk Haber Ajansları Birliği kuruldu

İstanbul'da yapılan zirvede bugün 5 ajansın temsilcisinin katılımıyla Türk Haber Ajansları Birliği (ATNA) kurulmuştu.

Birlik, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AZERTAC Yönetim Kurulu Başkanı Aliyev, Kabar Genel Müdürü Shermetaliev, Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Zhussupov ve UzA Genel Müdürü Kuchimov tarafından atılan imzaların ardından hayat bulmuştu.