Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus ve Selfit kentlerinde düzenlediği saldırılarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli, Calud köyüne saldırarak sivilleri darbetti, köy meclisi binasını ve 4 aracı ateşe verdi.

Araçlardan 3'ünün tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinin güneydoğusundaki Calud köyünde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek yaralanan 3 Filistinliye müdahale edildiği aktarıldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Selfit kenti ile Burkin beldesini birbirine bağlayan Matvi yolu üzerinde seyir halindeki araca saldırdı; araçtaki 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, şubat ayında Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 511 saldırıda 7 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.