Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Türk dünyası olarak söz söyleyen ve gündem belirleyen bir konuma geleceğiz. Türk dünyası olarak sadece haber tüketen ve üretilmiş haberleri medya mecralarında kullanan bir yapı değil; etkin, haberi üreten ve haberi kendi içinde tüketen bir birlik inşa edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı olarak bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karagöz, Türkçenin geniş bir coğrafyada konuşulan, çok zengin kültürel mirasa sahip bir dil olduğunu kaydetti.

Karagöz, "Bu dil bizi birbirimize bağlayan Türk kimliğinin asli taşıyıcısıdır. Bugün bu kıymetli birliği kuracak olan haber ajansları olarak Türkçenin farklı lehçelerinde yayın yaparak bu kimliğin bayraktarlığını üstleniyoruz. Türk dünyasındaki haber ajanslarıyla gerçekleştirdiğimiz istişarelerimizde, daha etkili ve uzun vadeli iş birlikleri kurmak gerektiği konusunda hepimizin hemfikir olduğumuzu gördük." diye konuştu.

Dünya genelinde hem bölgesel hem de uluslararası alanda etkili olan pek çok ajans birliği bulunduğunu dile getiren Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliği, Balkan Haber Ajansları Birliği, Afrika Haber Ajansları Birliği, Fransızca Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliklerinin bunlardan birkaçı olduğunu aktardı.

Karagöz, Türk dünyasının önde gelen haber ajansları arasında böyle aktif bir mekanizmanın bulunmadığını, bu alandaki boşluğu doldurmanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu, bugün gerçekleşen zirveyle de bu iş birliğinin en önemli adımının atıldığını ifade etti.

Türkiye'den Anadolu Ajansı, Azerbaycan'dan AZERTAC, Kırgızistan'dan Kabar, Kazakistan'dan Qazcontent ve Özbekistan'dan UzA olarak Türk Haber Ajansları Birliğini kuracaklarını belirten Karagöz, şöyle devam etti:

"Türk dünyasında medya alanında birlikte hareket etme hususunda tarihe geçecek bir adım atmış olacağız. Gaspıralı İsmail bundan yaklaşık 100 yıl önce 'Dilde, işte, fikirde birlik' sözleriyle Türk dünyası için çok önemli bir vizyon ortaya koydu. Bu önemli vizyon bugün bizim ne amaçla toplandığımızı tam olarak ifade etmesi açısından önem taşıyor. Bu vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Ajansımızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Türk dili, Türk milletinin hafızasıdır' sözünde de görüyoruz. Bu yüzden Türk dilinin birleştirici gücüne inanıyor, medya alanında uluslararası sistemde Türk dünyasının daha etkili olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Böylece Türk dünyası olarak söz söyleyen ve gündem belirleyen bir konuma geleceğiz. Türk dünyası olarak sadece haber tüketen ve üretilmiş haberleri medya mecralarında kullanan bir yapı değil; etkin, haberi üreten ve haberi kendi içinde tüketen bir birlik inşa edeceğiz."

-"Dezenformasyon ve manipülasyon günümüzün ve yakın geleceğin en ciddi tehlikesi olarak karşımızda duruyor"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, zirve kapsamında Türk dünyasında medyada birlik ve gelecek vizyonunu önemli katılımcılarla birlikte iki farklı panelde değerlendireceklerini söyledi.

Zirvedeki ilk panelin ajans haberciliğinin yeni gündemleri olduğunu belirten Karagöz, "Gelişen medya enstrümanları, haber ajanslarının rolünü ve etkisini de değiştiriyor. Teknoloji her gün durdurulamaz bir hızla ilerlerken bu hıza ayak uydurmak, bu hızın belirleyicisi olmak ve bu noktada öncü olmak çok büyük önem arz ediyor. Teknoloji, bilgiyi daha hızlı ve geniş kitlelere ulaştırma potansiyelini artırıyor. Ancak aynı zamanda, dezenformasyon ve yanlış bilgiyi yayma riskini de artırıyor. Dezenformasyon ve manipülasyon günümüzün ve yakın geleceğin en ciddi tehlikesi olarak karşımızda duruyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz, haber ajanslarının öncelikli görevinin doğru ve güvenilir haberlerle toplumları bilgilendirmek olduğuna dikkati çekerek, "Bu sebeple bilgi doğrulama mekanizmaları her geçen gün daha önemli hale geliyor. İlk panelde Türk dünyasında bu hususta neler yapabileceğimizi ve haber ajanslarının güvenilirliğini nasıl sürdürebileceğimizi ele alacağız." dedi.

Kurulacak birliğin Türk dünyası içerisinde üretilen bir haberin doğruluğunu teyit edeceğini, doğru olmayan haberlerin ise yayılmasını önleyip yalan haberler, dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele edeceğini vurgulayan Karagöz, zirvede düzenlenecek ikinci panelde farklı yönleriyle Türk dünyasında ortak bir gelecek vizyonu oluşturmayı ele alacaklarını dile getirdi.

Karagöz, bu gelecek vizyonunu Türk dünyasının önemli aktörleriyle birlikte oluşturmanın kendilerini çok heyecanlandırdığını aktardı.

Ortak dilin ve kültürel bağlarının, iş birliği için mükemmel bir temel oluşturduğunu dile getiren Karagöz, şunları kaydetti:

"Birliğimiz gücümüzdür, anlayışını esas alan kolektif bir habercilik dili geliştirmemiz, doğru ve güvenilir bilgi akışını sağlamada çok kritik bir işleve sahip. Haberlerimizin daha geniş bir kitleyle buluşması, sesimizin güçlü çıkması ve etkimizin artması için bu platformda atacağımız her adım önem taşıyor. Uluslararası arenada bize dayatılan kalıpları yıkmamız, uluslararası medyanın ön yargılı bakış açısına karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Küresel meselelerin çözümünde öncü rol oynayan bir Türk Dünyası' hedeflediğini dile getirmişti. Bu hedefin medya ayağını bugün kuracağımız birlikle kurumsallaştırarak, güçlü bir vizyon ortaya koyarak gerçekleştireceğimize inanıyorum."

-"Türk dünyasının ortak yaklaşım sergileme potansiyelini artıracağız"

Karagöz, Türk dünyası olarak bu olayların seyircisi olma lükslerinin olmadığının altını çizerek, "Her alanda, her kurum, her siyasi parti, her şirket Türk dünyasının ortak heyecanını paylaşırsa o zaman Türk dünyasının ortak bir sesi çıkar. Bu ortak ses nasıl yaygınlaşır? Türk dünyasındaki medya kurum ve kuruluşlarını yakın iş birliğiyle oluşturduğumuz birlik buna hizmet edecek. Türk dünyasının ortak yaklaşım sergileme potansiyelini artıracağız. Türk dünyasında haber ajansları arasında böyle bir birliktelik kurmak uzun ve meşakkatli bir süreci gerektirdi. Yaklaşık 2 yıl süren istişareler ve diplomatik süreçlerde bu hususta büyük bir irade ortaya koyduk." değerlendirmesini yaptı.

Serdar Karagöz, gerekli diplomatik adımların atılmasında kendilerine destek olan Dışişleri Bakanlığına ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a teşekkür etti.

Birlikteliğin kurulma sürecindeki emeklerinden ötürü Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'a da teşekkür eden Karagöz, "Kuracağımız birlik bundan 20-30 sene sonra Türk dünyasının ortak heyecanını, ortak yaklaşımını ve ortak fikrini inşa etmesinde büyük rol oynayacak." şeklinde konuştu.