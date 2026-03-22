İngiliz resmi kaynakları cumartesi günü yaptıkları açıklamada, İran’ın Diego Garcia’daki ortak ABD-İngiltere askeri üssünü vurmak için başarısız bir girişimde bulunduğunu doğruladı.

Saldırıda, Mercan Adası'na (atol) ulaşmayı başaramayan 2 balistik füze kullanıldı: füzelerden biri uçuş sırasında arızalanırken, diğeri ise havada imha edildi.

Kaynağa göre bu saldırı, İngiliz hükümetinin, Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere saldıran İran mevzilerine yönelik operasyonlarda ABD'nin İngiliz üslerini kullanabileceğini duyurmasından önce gerçekleşti. Olay, İran’ın füze kapasitesinin daha önce tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu.

Diego Garcia, İran kıyılarından yaklaşık 4 bin km uzaklıkta yer alıyor; bu mesafe, Tahran’ın resmen beyan ettiği 2 bin km’lik menzilin tam iki katı.

Diego Garcia Askeri Üssü nerede?

Hint Okyanusu'nda stratejik bir konuma sahip olan Diego Garcia, Chagos Takımadaları'nın en büyük adası. Toprak bütünlüğü İngiltere egemenliğinde olsa da üs, ABD tarafından işletiliyor. Üs; devasa bombardıman uçakları için uzun bir pistin yanı sıra nükleer denizaltılar ve savaş gemileri için uygun, derin bir doğal liman gibi kritik altyapılara sahip.