Gazimağusa’da yaşayan, iki kez rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu hayatını kaybetti.

Polis, Ojoagu’nun önceki gün rahatsızlandığında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü, acil servisteki müdahalenin ardından babasının isteğiyle hastaneden ayrıldığını açıkladı.

Polisin açıklamasına göre, dün sabah 07.30 sıralarında yine fenalaşarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk ambulansla Lefkoşa Acil Durum Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne sevk edildi ancak tüm müdahalelere rağmen saat 12.00 civarında yaşamını yitirdi.

9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölüm sebebi otopsiyle belirlenecek.