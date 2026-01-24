Finlandiya polisi, yaklaşık 80 yaşındaki bir erkeğin, en az 20 yıl boyunca penceresiz, tuvaleti ve mutfağı olmayan bir bodrumda yaşadığını ortaya çıkardı. Adamın insanlık dışı koşullarda yaşadığı bodrumda bulunduğunda fiziksel durumunun kötü olduğu bildirildi.

Insider Paper gazetesinin haberine göre, olay pazartesi günü Helsinki’nin kuzeyindeki bir semtte bir eve yapılan polis araması sırasında ortaya çıktı. Polis, yaşlı adamın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

İNSAN TİCARETİ ŞÜPHESİ

Soruşturma kapsamında, yaşları 60 civarında olan iki erkek ve bir kadın kısa süreliğine gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Polis, şüphelilerle mağdurun birbirlerini tanıdığını ancak akraba olmadıklarını bildirdi.

Yetkililer, aynı evde yaşayan diğer kişilerin, adamın bağımlı durumunu istismar edip etmediğini, onu insan onuruna aykırı koşullarda tutup tutmadığını ve bunun maddi kazanç amacıyla yapılıp yapılmadığını araştırıyor.

Soruşturma, insan ticareti ve ağır ihmal ihtimallerini kapsıyor.

PENCERESİZ, BANYOSUZ, MUTFAKSIZ BİR ODA

Soruşturmayı yürüten Başmüfettiş Jari Korkalainen, AFP’ye yaptığı açıklamada, bodrumun penceresiz, banyo ve tuvalet erişimi olmayan, yemek hazırlama imkanı bulunmayan bir oda olduğunu söyledi.

Korkalainen, “Bu koşullarda en az 20 yıldır yaşıyordu. İstisnai bir vaka.” ifadelerini kullandı.

Polis, zamanla adamın sağlık durumunun kötüleştiğini ve şu anda yetkili kurumların gözetimi altında bulunduğunu açıkladı.