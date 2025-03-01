Dernekten verilen bilgiye göre, Yenicami Spor Kulübü’nde organize edilen ve 24 dartsçının katılımı ile yapılan turnuvada şampiyon Selaatin Tok olurken, 2. Sedat Sedatgil, 3. Hüseyin Hacıoğluları oldu.

Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yöneticileri takdim etti.

Turnuva sonunda Lefkoşa Darts Birliği Başkanı Turgut Çalıcı turnuvaya katılanlara teşekkür etti. Turnuvada “yan ödülleri” alanlar ise, Sedat Sedatgil, Selattin Tok ve Ebru Kösemihal oldu.