Greko Burnu’nda Cuma akşamı tespit edilen balıkçı teknesindeki 73 mültecinin, ülkelerine iade edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun, Lübnan makamlarıyla iletişime geçerek iki ülke arasında geçen hafta yapılan görüşmelerde varılan uzlaşı çerçevesinde, mültecilerin ülkelerine iadesi için girişimde bulunduğunu yazdı.

Gazete, Lübnan makamlarının bu talebi kabul ettiğini ve mültecilerin, Liman polisi eşliğinde dün öğle saatlerinde ülkelerine götürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, mültecilerin Lübnan’a römorkörle götürüldüğünü ve bu durumun tepkilere yol açtığını yazdı.

Gazete, sandalye ve güneşlik bulunmayan römorkörde 30 saatlik yolculukla ülkelerine götürülen mültecilerin hem güvenli, hem de insani koşullarda iade edilmesi gerektiğinin ifade edildiğini; Polis Basın Sözcülüğü’nden bu eleştirilere verilen yanıtta da, römorkörün Denizcilik Müsteşarlığı’ndan izinli olduğu ve güvenlik konusundaki tüm kriterleri yerine getirdiğinin belirtildiğini kaydetti.