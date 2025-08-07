Tatar: “Şimdiki polisler çok daha donanımlı, çok daha deneyimli ve teknolojinin imkanlarını çok daha etkili kullanarak görevlerini sürdürebilecekler”

-Çete: “65. Dönem Polis Temel Eğitim Kursu 20 Mart tarihinde 122 erkek ve 65 kadın polis aday adayı ile başladı ve bugün mezun olmaya hak kazandılar”

Temel eğitimlerini tamamlayan 187 polis adayı bugün düzenlenen "65. Dönem Polis Okulu Yemin ve Mezuniyet Töreni"yle polis teşkilatı kadrosuna dahil oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hizmet Binası, Mavi Salon’da yer alan törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete birer konuşma yaptı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Yeni Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde muhteşem bir mezuniyet ve yemin törenine birlikte şahitlik ettiklerini belirterek, mezunları ve davetlileri selamladı.

Polis adaylarının okula sınavla girdiklerini işaret eden Tatar, öğrencilerin sonrasında aldıkları derslerde öğrendikleriyle artık KKTC’nin polisleri olarak halkın emrinde olduklarını söyledi.

Tatar, mezunların başarılarını da kutlarken, Doğu Akdeniz'de bağımsız bir devlet olarak kurum ve kuruluşlarıyla var olan KKTC’nin 61. yılını tamamlayan polis teşkilatını verdiği hizmet ve gösterdiği başarılardan dolayı takdir etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine birçok araç/gereç ve merdivenli itfaiye aracı hibe ettiğini, fiber optik dönüşüm projesi sağlayacağını ifade eden Tatar, bu sayede şimdiki polislerin çok daha donanımlı, çok daha deneyimli ve teknolojinin imkanlarını çok daha etkili kullanarak görevlerini sürdürebileceklerini kaydetti.

Ersin Tatar, mezun polislerin Kuzey KKTC hükümetinin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın da destekleriyle ülkenin asayişi, güvenliği, huzuru, halkın mal ve can güvenliği, kamu düzeninin korunmasının teminatı olacaklarını dile getirdi.

Konuşmasında, “Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. Burası Kıbrıslı Türklerin devletidir.” diyen Tatar, kendilerini hiç kimsenin küçümsemeye hakkı olmadığını dile getirdi.

Tatar, Temmuz’da New York yapılan uluslararası toplantıda, Rum tarafının kendilerini muhatap almadıklarını söyleyerek, kendilerine “Bir uyuşturucuyla mücadele konusunda benim polisimle iş birliği yapmaktan kaçınıyorsun. Kriminal konularda benim polis müdürlerimle muhataplıktan kaçınıyorsun. Sen kendini bütün Kıbrıs'ın tek otoritesi olarak görüyorsun ama bil ki bizim devletimiz, polisimiz vardır ve polisimiz siz polisiniz kadar güçlüdür” eleştirisinde bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin de desteğiyle kurum ve kuruluşların yıllar içerisinde güçlendiğini işaret eden Tatar, en iyisine layık olan Kıbrıs Tük halkının da yaşadığı coğrafyada başarılı, onurlu ve güçlü bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasının sonunda polis teşkilatının geçmişten bugüne tüm müdürlerine ve polis okulunda ders veren öğretmenlere teşekkür etti.

Yeni mezun gençlere de başarılar dileyen Tatar, mezun ailelerine de devletin güvenliğini sağlayacak gençleri yetiştirdikleri için teşekkür etti.

-Çete:

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete de yaptığı konuşmada, 65. Dönem Polis temel Eğitim Kursu’nun 20 Mart tarihinde 122 erkek ve 65 kadın polis aday adayı ile başladığını söyleyerek, adayların bugün mezun olmaya hak kazandıklarının altını çizdi.

Konuşmasında eğitimin insan yaşamındaki önemine vurgu yapan Çete, Polis Okulu'nda öğrencilerin hukuk, meslek dersleri, uygulamalı dersler ve genel kültür dersleri ana başlıkları altında 19 dersten oluşan Polis Temel Eğitimi’ni tamamladıklarını söyledi.

Çete, öğrencilerin okulda aldıkları eğitimle görevlerinde başarılı olacaklarına inanç belirterek, “Okulda aldığınız eğitim her zaman rehberiniz olsun. Polis Okulu'nda kazandığınız disiplin karakteriniz olsun. Herkese eşit davranma ve tarafsız olma temel ilkeniz olsun.” dedi.

Yeni mezunlara görevlerini yerine getirirken demokrasiye ve hukuk ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı, Anayasa ve yasalara uygun hizmet verme tavsiyesinde bulunan Çete, tüm mezunları tebrik ederek, mezunların KKTC’Ye, halka ve polis örgütüne hayırlı olmasını temenni etti.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katkılarından dolayı Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çete’ye plaket takdimiyle son buldu.