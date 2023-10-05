63. Nijerya Bağımsızlık Günü  LAÜ’de kutlandı

 Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Nijerya’nın 63. Bağımsızlık Günü” kutlandı. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salon’nda başta Nijeryalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

   Nijeryalı öğrenciler gecede ülkelerini tanıttılar

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

   Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kültürel performansları yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde farklı dans gösterilerini sergilediler. Nijerya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, organizasyona emek veren herkese teşekkürlerini ilettiler.