63. Nijerya Bağımsızlık Günü LAÜ’de kutlandı

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Nijerya’nın 63. Bağımsızlık Günü” kutlandı. Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salon’nda başta Nijeryalı öğrenciler olmak üzere birçok öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Nijeryalı öğrenciler gecede ülkelerini tanıttılar

Yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, kültürel performansları yanında, ülkelerine özgü müzikler eşliğinde farklı dans gösterilerini sergilediler. Nijerya Bağımsızlık Günü’nde biraraya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, organizasyona emek veren herkese teşekkürlerini ilettiler.