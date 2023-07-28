Geçitkale Serdarlı Belediyesi’nin düzenleyeceği 6. Serdarlı Babutsa Kültür ve Sanat Festivali, 11 Ağustos Cuma günü başlıyor.

14 Ağustos Stadyumu’nda 3 gün sürecek ve 13 Ağustos Pazar günü sona erecek festivalde, çeşitli etkinlikler, gösteriler ve konserler yer alacak.

-Festival programı…

Festival açılış töreni Cuma günü saat 19.30’da Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu’nda kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Geçitkale Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım’ın açılış konuşmasının ardından Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösteri sunacak.

Grup Feslikan’ın sahne almasının ardından Geçitkale Serdarlı Belediyesi Minik ve Yıldızlar Halk Dansları ekipleri gösteri yapacak ve ardından Grup Frekans performansını sergileyecek. Gece, tombala çekilişiyle sona erecek.

-12 Ağustos Cumartesi

Festivalde, 12 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Geçitkale Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisi olacak.

Akandere Dans ve Ateş Grubu gösterisinin ardından saat 22.30’da Murat Mermer&Grup SOS sahne alacak. Gece tombala çekilişiyle tamamlanacak.

-13 Ağustos Pazar…

Festivalin son gününde ise saat 20.30’da Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Master Halk Dansları gösterisi yapılacak.

Şarkıcı Şirin ve Grup SOS’in konserinin ardından havai fişek gösterisi yapılacak, Haluk Levent’in sahne almasının ardından festival tombala çekilişiyle sona erecek.