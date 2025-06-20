Yılmaz: “Teknoloji üreten bir ülke olmak, hem bağımsızlık hem de refah açısından çok kıymetli”
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Polis Örgütü’nün 61. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 6. Polis Basketbol Turnuvası tamamlandı.
PGM’den verilen bilgiye göre, finalde Girne Polis Müdürlüğü’nü 27-16 mağlup eden Lefkoşa Polis Müdürlüğü şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Polis Özel Harekât Müdürlüğü, Narkotik-Siyasi Polis Müdürlüğü’nü yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Turnuvanın “Sayı Kralı” unvanı Ahmet Soygazi’ye, “En Değerli Oyuncu” ödülü ise Doğukan Nişancı’ya verildi.
Dereceye giren takımlar ve oyuncular kupa ve madalyalarını törenle alırken, organizasyonda görev alanlara da plaket takdim edildi.