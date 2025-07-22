(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Tasarrufu” suçundan gerçekleştirilen "Karkas" operasyonunda tutuklanan zanlılar Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet ve Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ertu Akşahoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Ortaköy Lefkoşa’da 4 Temmuz 2025 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir Polis ekibi tarafından alınan bilgide içerisinde 500 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketin bırakıldığı öğrenilerek pusu görevine başlandığını ve akabinde zanlı Abdulrahman Othman Abdurrahman Idris’in kullanımında bulunan JG 345 plakalı araç ile olay yerine gelerek araçtan inen zanlı Abdulmuhaymin Abdulrahman Mohammed Shirmeet’in konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alması üzerine alıkonularak hem araç sürücüsü hem de zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, her iki zanlının yapmış olduğu itiraf nitelikli beyanlarının teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, konu maddeyi oraya bırakan şahsın arandığını, alınan emare uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin analize gönderildiğini ve sonuçlarının beklendiğini ifade ederek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.