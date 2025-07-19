(Kamalı Haber) - KKTC'de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Creg Tanaka Owen SHAMUYARIRA mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Ali Kirik mahkemeye olguları aktardı. Polis, Creg Tanaka Owen SHAMUYARIRA'nın "KKTC'de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 18 Temmuz 2025 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde devriyede oldukları esnada şüpheli hareketlerinden dolayı zanlının kimliğini kontrol ettiklerini açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 23.12.2023 tarihinden itibaren toplam 574 gün süre ile KKTC'de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini aktardı. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler olduğunu, ihraç işlemlerinin başladığını kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.