20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 50’nci Yıl Sergisi, Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Sergi açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, ülkeden ve Türkiye’den bazı bakan, milletvekili ve siyasiler ile askeri erkan katıldı.

Sergi açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı, fotoğraf çekimi ve kurdelenin kesilerek serginin açılmasıyla devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in hitapları ile devam eden tören, serginin gezilmesi ile sona erdi.

-Tatar: “TBMM’de kabul edilen tezkere bizlere güç vermiştir, moral olmuştur”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasına, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek başladı. Kıbrıs Türk tarihini ve Kıbrıs Türk halkının direnişini anlatan serginin açılışından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Tatar, mücahitlerin, zor yıllarda, Türkiye gelene kadar verdiği mücadeleden bahsederek tüm mücahitleri ve şehitleri yad etti.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla düzenlenecek törenle kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, dün TBMM’de kabul edilen tezkereye de işaret etti ve “Güney’deki birtakım yapılanmalara karşı Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları, TSK’nın Kıbrıs Türkü’nün yanında olması ve TBMM’de kabul edilen tezkere bizlere güç vermiştir, moral olmuştur.” dedi.

-Güler: “Şehitleri, gazileri, mücahitleri ve mücahideleri saygı ile yad ederim”

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlayarak sözlerine başladı.

Serginin önemli bir bilgi hazinesi ve milli şuur sunduğunu anlatan Güler, “Vatan, bayrak uğruna büyük bir mücadele veren şehitleri, gazileri, mücahitleri ve mücahideleri saygı ile yad ederim.” dedi.

-Sergi… 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek

TC Milli Savunma Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen sergide, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı askeri müzelerden ve Kıbrıs’taki müzelerden seçilen objeler ile Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı tarafından hazırlanan fotoğraflar yer alıyor.

Sergilenecek objeler arasında, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel’in, Binbaşı Nihat İlhan’ın katledilen eşi ve çocuklarının, Türk Askerleri ile Kıbrıs Türk Mücahitlerinin eşyaları da bulunuyor.

Sergi, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde, 20 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.