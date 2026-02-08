Serhatköy’de alkolü içki tesiri altında olan 54 yaşındaki erkek bir şahıs, daha önceden sorun yaşadığı kişinin kaporta atölyesini kundakladı, şahsa ait aracın sol kapı camını kırdı. 54 yaşındaki şahıs, “kundaklama, kasti hasar ve sarhoşluktan" tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay bu sabah, saat 01.00 sıralarında, Serhatköy’de meydana geldi.

İ.M. (E-54) 175 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, daha önceden sorun yaşadığı E.M’nin ikametgahının yanında bulunan kaporta atölyesine ait ofis içerisine, muhtemelen yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundakladı. Ardından işyerinin yanında park halinde bulunan söz konusu şahsa ait aracın sol kapı camına da kasten yumruk vurup kırdı ve hasara yol açtı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.M. tutuklandı.

Kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, kaporta atölyesinde bulunan muhtelif iş aletleri, beyaz eşyalar, elektrik tesisatı ile binanın içinde ve dışında bulunan hurda malzemeler yanarak zarar gördü.

- Ercan’da “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu”ndan bir kişiye tutuklama

Ercan Havalimanı’nda dün saat 22.30 sıralarında,, yurt dışına çıkış yapmak isteyen E.A.’nın (E-37) çantasında yapılan aramada, 9 mm çapında bir adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edildi Şahıs tutuklandı.

-İskele’de 2 gram hintkeneviri tasarrufu

Dün saat 18.00 sıralarında, İskele’de Ötüken Çemberi ile Long Beach çemberi arasındaki anayol üzerinde, A.G.(E-22) kullanımındaki araçla seyir halindeyken şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, polis ekipleri tarafından alıkonularak üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Kumyalı’da yüksek sesle bağırıp çağıran alkollü şahıs tutuklandı

Dün, saat 14.15 sıralarında, Kumyalı’da Atatürk Caddesi üzerinde, F.S. (E-37) 185 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bağırıp çağırdığı ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurduğu tespit edildi. Şahıs suçüstü tutuklandı.

-İkamet izinsiz 13 kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.