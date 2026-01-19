Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilen eylemlerde demir bariyerlere zarar verildiği gerekçesiyle Maliye Bakanı Özdemir Berova'nın şikayeti üzerine bugün dava okunan sendikacılar suçlamaları reddetti.

Haklarında dava açılan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, Hür İşçi (Hür-İş) Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Sonay ile KTAMS üyesi Suat Mertsoylu avukatlarıyla birlikte bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gitti.

Polisin dava okumasının ardından sendikacılar adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem açıklama yaptı.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, burada yaptığı açıklamada, 22 bin TL'lik kamu malına zarardan dolayı bugün Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde haklarında dava okunduğunu ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Polisin iyi niyetli ve yardımsever davrandığını vurgulayan Bengihan, “Memleketi soyup soğana çevirenlere hesap sormayanlar, ülkeyi yangın yerine çevirenler hiçbir bedel ödemiyor, hiçbir hesap vermiyor.” diye konuştu.

“Ülkedeki yoksullaşmanın ve yok oluşun” hesabını sormaya gittikleri eylem sebebiyle suçlu muamelesi gördüklerini öne süren Bengihan, kimsenin hakkını yemediklerini, yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık yapmadıklarını, ülkeye sahip çıktıklarını ve yoksullaşmaya, yok oluşa dur deme çabası içinde olduklarını söyledi.

“Keşke Maliye Bakanı, demir bariyere gösterdiği hassasiyet ve değer yerine, memleket gailesi de çekerek, ülkeye rüşvet, yolsuzluk ve liyakatsızlıkla zarar verenlerden de şikayetçi olsaydı.” diyen Bengihan, kendilerinin de hükümetten şikayetçi olduğunu ve hükümetin her geçen gün bu ülkeye zarar verdiğini iddia etti.

Hükümetin oy ve seçilme derdinde olduğunu savunan Bengihan, sendikaların ise, “ülkenin yangın yerine düşmesi, geçim derdi yaşayan insanlar ve her geçen gün yoksulluğa terk edilen hayatların, ülkenin kimliği, kültürü ve ahlaki değerlerinin giderek çürüdüğü” gailesinde olduklarını belirtti.

Maliye Bakanına çağrıda bulunarak, ülkenin geleceğine, çocuklarına, kimliğine, kültürüne, ekonomisine ve emekçilerine telafisiz zarar verdiklerini iddia eden Güven Bengihan, “Susmayacağız. Biz susarsak emekçinin sesi susar. Biz susarsak geleceğimiz susar. İşte bu bilinç ve inançla alnımız açık, başımız dik bu mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise hükümetin, sendikacıları seçerek “suçlu gösterme ve algı yaratma” çabası içinde olduğunu iddia ederek, “yavuz hırsız ev sahibini bastırır” dedi.

“Dava okunması gerekenler, bizden şikayetçi oldu” diyen Eylem, devleti zarara uğratanların hükümet olduğunu iddia etti. Eylem, özellikle 15 Eylül'den sonra atanan öğretmenlerin hazırlık ödeneğinin yıllardır gasp edildiğini söyleyen Eylem, ödeneklerin mahkeme yoluyla faiziyle alınması sonucunda devletin zarara uğratıldığını savundu.

Eylem, grevler nedeniyle öğretmenlerden fazla kesinti yapıldığını da iddia ederek, bu kesintiler sebebiyle hükümetin öğretmene borçlu olduğunu öne sürdü.

Sendikaların, yaratılan bu "kokuşmuş" düzene karşı toplumsal muhalefeti örgütlediğini söyleyen Eylem, dağları, taşları, kıyıları, kaynakları ve halka ait kurumları “yağmalayanlardan” hesap sorulması gerekirken, adalet, hak, demokratik değerler, eğitim ve çocuklar için mücadele edenlerden hesap sorulduğunu iddia etti.

“Bizim alnımız aktır. Yolumuza devam edeceğiz.” diyen Selma Eylem, Maliye Bakanlığı önünde yapılan eylemde, ateş yakılacağı bilgisinin yetkili makamlara önceden verildiğini ve itfaiyenin alanda beklediğini kaydetti.