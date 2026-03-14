Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, yeni hizmet kompleksinin temelinin atıldığını duyurdu.

Kırok, binanın belediye çalışanlarının daha modern ve verimli koşullarda hizmet verebilmesi amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Projenin belediye personeli tarafından hazırlandığını kaydeden Kırok, komplekste tüm çalışma araçları, teknik personel birimleri, araç bakım ünitesi (kademe) ve malzeme depolarının tek bir noktada toplanacağını vurguladı.

Kırok açıklamasında, “Bugün çalışanlarımızın daha modern ve verimli şartlarda hizmet verebilmesi için önemli bir adım attık. Bölgemize değer katacak bu önemli yatırımın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.