Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü Dalliod (E-49), bugün 15.30 sıralarında rahatsızlandı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.