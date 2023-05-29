Merkezi Cezaevi'nde hükümlü tutuklu olarak bulunan Hüsnü Dalliod (E-49), bugün 15.30 sıralarında rahatsızlandı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
49 yaşında hayatını kaybetti!
Ani ve Gayri Tabii Ölüm
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