Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Yüksek Mahkeme Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’ı ziyaret etti.

Gürlek, yazılı açıklamasında, ziyaretlerde, hayvan hakları, hayvan haklarının evrensel anlamda yerini bulması gerektiği, yasama, yargı ve yürütmeye önemli görevler düştüğü konusunu dile getirdiğini kaydetti.

Gürlek, hayvanların da yaşama hakkı olduğunu, o yüzden yaşam alanlarını korumaları gerektiğini dile getirdi.