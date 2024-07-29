İlk cildi 1975-1990 arasındaki dönemi içeren kitabın ikinci cildi, Kıbrıs siyasetinin önemli dönemeçlerinden birini oluşturan 1990’lı yıllara mercek tutuyor.

Söylem yayınlarından çıkan 345 sayfalık kitap, “1991 ara seçimi, Naci Talat’ın ölümü-Denktaş’ın mektubu, UBP’den kopanların DP’yi oluşturması, Özal’ın Kıbrıs’ta çözüm isteği, TKP kurultayı, 1993 erken genel seçimi, federasyon kararını kaldıran Meclis kararı, ABAD kararı, Girne’deki büyük yangın, Akıncı’nın ilk cumhurbaşkanlığı adaylığı, St. Barnabas baskını, Kutlu Adalı cinayeti, sınır olaylarındaki ölümler, KTHY, AB’nin Lüksemburg kararı, “Rum pasaportlu bakan ve milletvekilleri”, UBP-TKP koalisyonu, Devlet Tiyatrosu yangını, batan bankalar, GKK Komutanı Özeyranlı ile yaşanan kriz, ‘Şener Levent’e casusluk komplosu’, Cumhurbaşkanlığı seçimi” gibi Kıbrıs Türk siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihindeki olayları içeriyor.

Arka kapak yazısına göre Akıncı’nın 1991 ile 2000 yıllarını kapsayan Yaşandığı Gibi’nin 2. cildinde, SSCB’nin dağılmasıyla hüküm sürmeye başlayan yeni dünya düzeninde Kıbrıs’ın yeni bin yıla hangi koşullarda girdiğini anlamaya yardımcı oluyor.

Küresel açıdan hareketli, toplumsal açıdan sancılı geçen 1990’lı yıllar, bu dönemde Kıbrıs Türk siyasetinde daha çok muhalefet lideri olarak öne çıkan Mustafa Akıncı’nın gözünden irdeleniyor. Ayrıca iç siyasete dair pek çok ayrıntıya yer veren kitapta Akıncı, kısa süreli hükümet ortaklığı deneyimini çeşitli yönleri ve bilinmeyenleriyle anlatıyor.

Akıncı’nın “Yaşandığı Gibi” kitap dizisi, 2001-2009 dönemini kapsayan üçüncü ve son ciltle tamamlanacak.

4. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni kitabı, tüm kitabevlerinde satışa sunuldu.