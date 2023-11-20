Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, 30. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (EURHODIP) Konferansı'na ev sahipliği yaptı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" temasıyla gerçekleşen konferans boyunca, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Pazarlama İşletmeciliği ve Mutfak Sanatları olmak üzere dört farklı kategoride öğrenci yarışma ve etkinlik düzenlendi

Turizm ve konaklama endüstrisinden konuşmacılar ve konuklar, araştırmacılar, turizm eğitimcileri, öğrenciler ile endüstri profesyonelleri konferans süresince bir araya gelerek deneyimlerini paylaştılar.

EURHODIP Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantıları da konferans kapsamında gerçekleştirildi. Konferansın içeriğine katkıda bulunan konuşmacılar arasında Pascal Strauss, Prof. Dr. Beverley Wilson-Wünsch, Prof. Dr. Gabriel Laeis ve Prof. Dr. Babak Taheri gibi alanında uzman isimler yer aldı.

30. EURHODIP Konferansı'nda 9 bildiri sunulurken, odak noktası olan "Turizm ve Gastronomide Sürdürülebilirlik ve Yenilik" teması, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğe yönelik vizyonları tartışma fırsatı sağladı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Ali Öztüren, konferans ile ilgili açıklamasında EURHODIP'in tam üyesi olarak, bu yılki konferansa ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Öztüren, etkinlik boyunca turizm ve konaklama endüstrisi alanındaki en güncel bilgilerin paylaşıldığını ve gelecek projelere ilişkin tartışmaların yapıldığını, sektördeki bağların güçlenmesini amaçlayarak bir araya gelen birçok kişiye ev sahipliği yapmanın başarı olduğunu söyledi.