ZAFER BAYRAMI TÜM İLÇELERDE TÖRENLERLE KUTLANACAK

Lefkoşa, 29 Ağustos 17 : Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Zafer Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de törenlerle kutlanacak.

Türk halkının Atatürk önderliğinde verdiği Kurtuluş Savaşı’nın önemli aşamalarından biri olan 30 Ağustos 1922'deki zaferi anmak için kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bugün başkent Lefkoşa ve tüm ilçelerde törenler yapılacak.

Kutlamalar, bugün saat 08.45’te, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Ortaköy'deki Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Gazinosu'ndaki tebrik kabulüyle başladı.

LEFKOŞA

Lefkoşa’da Atatürk Anıtı önünde ve Dr. Küçük Bulvarı’nda olmak üzere iki tören düzenlenecek.

Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeki tören saat 09.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Tören, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalamasıyla son bulacak.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni saat 10.00’da başlayacak.

Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak; Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından tören birliklerinin denetlenmesi ve halkın bayramının kutlanması, bir subayın konuşmasıyla devam edecek; resmi geçitle tamamlanacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önü ve Polat Paşa Bulvarı’nda tören düzenlenecek.

İlk tören saat 17.00’de Zafer Anıtı önünde yer alacak. Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulacağı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

Polat Paşa Bulvarı’ndaki tören saat 17.30’da tören birlikleri ile halkın bayramını kutlamasıyla başlayacak.

İstiklal Marşı’nın okunması, bayrakların göndere çekilmesi ile devam edecek tören, şiirlerin okunması, konuşma ve tören geçişi ile tamamlanacak.

GİRNE

Girne’deki tören saat 16.30’da Girne Atatürk Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birlikleri ve halkın bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirlerin okunması ve tören geçişiyle tamamlanacak. Tören sonrası Orduevi Salonu’nda tebrik kabulü olacak.

GÜZELYURT

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta düzenlenecek tören de saat 17.30’da Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı ve Müze önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürecek.

Müze önünde protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesi, halkın bayramının kutlanmasının ardından, konuşmaların yapılacağı tören, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisi ve tören geçişiyle tamamlanacak.

İSKELE

İskele’deki tören saat 17.00’de Ecevit Meydanı’nda yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, kaymakam, komutan ve belediye başkanının birliklerle halkın bayramını kutlamasıyla sürecek.

Tören, bir subayın konuşması, öğrencilerin şiirler okuması, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon ekibi gösterisi ve tören geçişiyle son bulacak.

Törenin ardından İskele Belediyesi Düğün Salonu’nda da bir kutlama yer alacak.

LEFKE

Lefke’deki tören Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da başlayacak.

Çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi, tören birliklerinin denetlenmesi ve bayramının kutlanmasıyla sürecek.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, öğrencilerin okuyacağı şiirler, belediye halk dansları ekibinin gösterisi ve tören geçişinin ardından tamamlanacak.

Törenin ardından 14. Mekanize Piyade Alay Komutanlığı, Lefke Spor Kulübü’nde tebrik kabul edecek.

GEÇİTKALE

Geçitkale’deki tören saat 09.00’da Geçitkale Kasaba Meydanı’nda yapılacak.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak tören, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiir okunmasıyla sona erecek.

AKDOĞAN

30 Ağustos Zafer Bayramı Akdoğan’da da kutlanacak.

Atatürk Anıtı önünde 09.00’da başlayacak törende, anıta çelenkler konacak ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

(RÇ/HÖ)