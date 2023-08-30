30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı, İskele’de de törenle kutlandı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, İskele’de düzenlenen törenlerin ilk adresi Atatürk Anıtı, ikinci adresi ise Ecevit Meydanı oldu.

İskele’de, Atatürk Anıtı önündeki tören, protokolün anıta çelenk koyması ile başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son buldu.

Ecevit Meydanı’ndaki tören ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, KTBK adına Piyade Albay Yaşar Aydın ve GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık’ın tören birliklerinin ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

İskele’de düzenlenen törenlere İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Hüseyin Yayık, KTBK adına Piyade Albay Yaşar Aydın, İskele Polis Müdürü Erdal Şanlıdağ, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, okullar ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yanı sıra şiirlerin de okunduğu Ecevit Meydanı’ndaki tören, halk dansları gösterinin ardından resmi geçit töreniyle sona erdi.

-Avcı

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapan KTBK’dan Hava Savunma Teğmen Tuğay Avcı, 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin 101. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti ve 30 Ağustos’un eşine tarihte az rastlanan bir zafer olduğuna dikkat çekti.

Milli egemenlik, milli şuur ve tam bağımsızlık esasına dayanan Atatürk ilkelerinin, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de TSK’ya rehber olmaya devam edeceğini söyleyen Avcı, konuşmasının sonunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere dava arkadaşlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal etmiş gazileri rahmetle andı, şükranlarını sundu.

İskele Ecevit Meydanı’ndaki törende, Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Bayram Erdoğan “30 Ağustos Zaferi”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Azra Durak “30 Ağustos” isimli şiirleri okudu.

Törende, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi dans gösterisi sundu.