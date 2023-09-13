Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “cürüm işlemek için gizli ittifak oluşturmak” suçundan yargılanan 5 sanıklardan Uzair Ahmad 8 ay, Nkwelmesue Nzuonk Welle Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanarı ve Egwugwo Victor Peter ise 6 ay hapse mahkum edildi. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin verdiği kararı Yargıç Soytaç okudu.

Soytaç, 4 sanığın "Cürüm İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan suçlu bulunup mahkum edildiğini açıkladı. Yargıç Soytaç, 22 Mart 2023 tarihinde saat 22.15'de Lefkoşa - Güzelyurt anayolu Yılmazköy alt geçidi bölgesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyonda KKTC'de sakin Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin kullanımda bulunan HN 109 plakalı BMW marka salon aracı ile Güney Kıbrıs’a kaçak yollardan götürmek için 50 euro para karşılığı anlaştığı Pemba Mumbeta, Princess Patrah Johnanarı ve Egwugwo Victor Peter’i sınıra yakın bir bölgeye bıraktığının tespit edildiğini anlattı.

Soytaç, 4 sanığın tutuklanmasının ardından yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantısı olduğu tespit edilen Uzair Ahmad’ın da tutuklandığını belirtti.

Soytaç, 22 Mart’ta tutuklanan sanıklardan Nkwelmesue Nzuonk Welle’nin soruşturmanın ardından teminatla serbest bırakıldığını, diğer 4 sanığın ise 24 Mart 2023 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini söyledi. Soytaç, sanıkların mahkum olduğu “cürüm işlemek için gizli ittifak oluşturmak” suçunun ciddiyetine vurgu yaparak, tümüne hürriyeti bağlayıcı bir ceza vermeyi uygun gördüklerini açıkladı. Soytaç, meselede suçtaki rolü daha fazla olan Uzair Ahmad’ı 8 ay, diğer 4 sanığı ise 6’şar ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.