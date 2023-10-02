3 Ekim Uluslararası Eylem Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) 50. Yıl Salonunda, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) üyesi sendikaların katılımıyla panel düzenleniyor.

KTAMS’tan verilen bilgiye göre, Dünya Sendikalar Federasyonu, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nü, bu yıl demokratik ve sendikal özgürlüklerin otoriterliğe ve baskıya karşı savunulmasına ve bu hakların korunması mücadelesine odaklanarak kutluyor.

Bu bağlamda yarın saat 15:30’da KTAMS 50. Yıl Salonunda DSF üyesi sendikaların katılımıyla, ülkedeki demokratik mücadele ve sendikal hakların savunulmasındaki durumun tartışılacağı bir panel düzenlenecek.