Haravgi gazetesi, AP üyeleri Yorgos Yeorgiu (AKEL), Lukas Furlas (DİSİ) ve Kostas Mavridis’in (DİKO), Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ve Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin çalışmalarının finansmanının devamı için Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komitesi'ne, ortak bir değişiklik önerisinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre sunulan değişiklik, AB bütçesinden, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ve ilgili teknik komitenin çalışmalarının desteklenmesi için 1 milyon ve 3.5 milyon euro kaynak ayrılması çağrısında bulunuyor.