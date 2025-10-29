Lefkoşa’da dün 54 yaşındaki Yaşar Ertan kaldığı evde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, saat 16.00 sıralarında bulunan Ertan'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği belirtildi.

-Dün ve önceki gün yaşamını yitiren 3 kişiye otopsi yapıldı

Lapta’da faaliyet gösteren bir otel odasında, dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Peter William Hole’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Öte yandan, Ozanköy’de önceki gün kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 75 yaşındaki Dervişe Vaiz’in otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve karaciğer kanseri” olduğu belirlendi.

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir otel odasında, yaşamını yitirmiş şekilde bulunan 69 yaşındaki Thomas Joseph Sloan’ın otopsisinde ise ölüm sebebi “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” şeklinde açıklandı.