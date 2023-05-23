22.05.2023 tarihinde, 19:00 sıralarında, Girne’de, Emin ORUCOV(E-27) kalmakta olduğu apartman dairesi içerisinde rahatsızlanması sonucu, o esnada aynı ikametgahta bulunan R.A.(E-21) ve yardım etmesi için çağırdığı B.K.(E-30) tarafından apartmanın merdiven basamaklarından zemin kata indirildiği sırada, bahse konu şahıslar Emin ORUCOV’u düşürerek başını merdiven basamaklarına çarpıp ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuşlardır.

Emin ORUCOV, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayda ihmali görülen bahse konu şahıslar ve J.M.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

13.05.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinden 8 adet çelik jantın çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen S.Y.(E-46) tutuklanmıştır. Soruşturma devam eder.

YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

22.05.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Alsancak’ta, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.M.A.(E-25) ve M.K.B.R.A.(E-25) bir taraf, A.İ.(E-34) ve S.Ş.(E-36) diğer taraf olup birbirlerinin vücutlarına vurup kavga ettikleri sırada, M.S.M.A. kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile A.İ.’yi sağ el bileğinden, S.Ş. ise sol el 3’üncü parmağından yaralanmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.