27. Geleneksel Şehit Menteş Zorba Anı Koşusu, Yeşilköy’de yapıldı.

Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu’nun her yıl düzenlediği anı koşusunda İskele Bölgesi İlkokul kız ve erkek öğrencileri yarıştı.

Koşu öncesi Atatürk büstüne çelenkler konuldu, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu.

Anı koşusu dolayısıyla düzenlenen törene; Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Sivil Savunma Başkanlığı yetkilileri, Zorba ailesi, Ziyamet Karakolu yetkilileri, Erenköy Lisesi Müdür ve öğretmenleri, bölge ilkokulu müdür ve muavinleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende, Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu Sorumlu öğretmeni Remziye Baybora ve Zorba ailesi adına Mehmet Zorba konuşma yaptı, Şehit Menteş Zorba’yı anlatan sunum yapılarak, şiir okundu.

Anı koşusuna; ev sahibi Yeşilköy Şehit Menteş Zorba İlkokulu, Yenierenköy İlkokulu, Ziyamet İlkokulu, Dipkarpaz İlkokulu, Çayırova İlkokulu, Kumyalı İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, Konuklar İlkokulu, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu ve İskele Suat Günsel Devlet Okulu öğrencileri katıldı.

800 metre minik kız ve 1000 metre minik erkeklerin yarışının ardından dereceye giren öğrenci ve okullara, kupa madalya ve şiltleri takdim edildi.

Kupa, Madalya ve Şilt Alan öğrenci ve okullar şöyle:

800 metre minik kızlar: Avjin Dağ (Dipkarpaz İlkokulu), Azra Akdeniz (Ziyamet İlkokulu), Damla Sualplar (Mehmetçik İlkokulu). Takım sonuçları: Ziyamet İlkokulu (ŞİLT), Mehmetçik İlkokulu, Suat Günsel Devlet Okulu.

1000 metre minik erkekler: Emir Aydenk (Yenierenköy İlkokulu), Muhammet Arslan (Ziyamet İlkokulu ), Fevzi Ali Altıoğlu (Yenierenköy İlkokulu). Takım sonuçları: Ziyamet İlkokulu (ŞİLT), Yenierenköy İlkokulu, Çayırova İlkokulu.