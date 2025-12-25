Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gidişinin yıl dönümü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlenen “27 Aralık Atatürk Koşuları” başladı.

İskele’de bugün yapılan koşular Lefkoşa ve Güzelyurt’ta yarın, Girne’de ise 30 Aralık Salı günü gerçekleşirilecek. Gazimağusa'da bugün yapılması planlanan koşu ise hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Lefkoşa’da organize edilen geleneksel Atatürk Yol Koşusu, yarın saat 08.00’de Hamitköy Çevre Yolu’ndan başlatılacak 8 kilometrelik yarışla gerçekleştirilecek.

Yarışa katılacak sporcuların göğüs numaraları, yarış günü 07.00–07.30 saatleri arasında Atatürk Stadı’nda dağıtılacak. Sporcular, yarış başlangıç noktasına servislerle taşınacak.

- Girne

Girne’deki 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları, 30 Aralık Salı günü saat 09.45’te yapılacak.

Kaymakamlıktan verilen bilgiye göre, yarışlarda ilkokul kızlar 800 metre, ilkokul erkekler 1000 metre, ortaokul kızlar 1500 metre, ortaokul erkekler 2000 metre, lise kızlar 2000 metre ve lise erkekler 3000 metre mesafede yarışacak.

Girne Atatürk Büstü önünde tamamlanacak yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenecek törenle takdim edilecek.

- Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, Güzelyurt’taki 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları ise, yarın saat 09.30’da Kaymakamlık karşısında bulunan Atatürk Anıtı önünde başlayacak.

Koşular; minik kız (800 m), minik erkek (1000 m), yıldız kız (1500 m), yıldız erkek (2000 m), genç kız (2000 m), genç erkek (3000 m) ve büyük erkek (5000 m) kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Ödül töreni, her kategori bitiminden sonra Güzelyurt Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde yapılacak

-İskele

İskele’de bugün düzenenen koşuda dereceye giren sporculara ödülleri törenlerle takdim edilecek.