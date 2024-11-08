25 Kasım Organizasyon Komitesi, 13 Kasım Çarşamba günü kadına yönelik şiddete karşı düzenleyecekleri eylemi organize etmek için toplantı düzenliyor.

25 Kasım Organizasyon Komitesi ve KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı mücadelelerini sokağa taşımak için 25 Kasım Organizasyon Komitesi olarak bu mücadeleye omuz veren herkesi, eylemi birlikte organize etmeye çağırdı.

Avcıbaşı, toplantının 13 Kasım Çarşamba günü, saat 17.00’de KTÖS’te gerçekleşeceğini ve toplantının tüm örgütlerin ve aktivistlerin katılımına açık olduğunu belirtti.