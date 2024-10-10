"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" 13 Ekim Pazar günü yapılacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, bu yıl 25. gerçekleştirilecek Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün etkinliği ile kültürel mirasın yaşatılması amaçlanıyor.

Eko Gün kapsamında, yerel kültür ve gelenekleri yansıtan etkinliklerin yanı sıra, yerli üreticilerin doğal ürünlerinin satışı yapılacak, çeşitli kültürel aktiviteler gerçekleştirilecek.

Etkinlik, Büyükkonuk Köyü'nde saat 10.30’da Aytaç Çağın’ın keman dinletisi ile başlayacak. Grup Traffic, Ferdi Usbahalı ve Murat Çığ gibi sanatçıların sahne alacağı etkinlikte, Kıbrıs Havaları Derneği müzisyenleri ise gün boyu konserler verecek.

Etkinlikte ayrıca çocuklar için HASDER iş birliği ile çeşitli atölye çalışmaları düzenlenecek. Atölyelerde, çocuklar Sesta örücülüğü, andrez (üç taş) atölyesi, markutti atölyesi, topaç, torba yarışı, yumurta yarışı, bohurdanlık boyama ve sek sek gibi aktivitelerle hem eğlenecek, hem de el becerilerini geliştirecek.

Etkinliğe. tüm halk davet edildi.