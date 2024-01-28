Komisyon Lübnan’dan gelen teknelere çözüm arıyor

Güney Kıbrıs’ta yasadışı bir şekilde kalan 239 üçüncü ülke vatandaşının 19-26 Ocak tarihlerinde ülkelerine geri gönderildiği haber verildi.

Rum polisinin yaptığı açıklamaya dayanarak, 2024 yılının başından bu yana Rum kesiminde yasadışı olarak kalan 814 kişinin zorunlu ve gönüllü geri dönüş programlarıyla ülkelerine geri gönderildiğini yazan Haravgi gazetesi, aynı bilgilere dayanarak 2023 yılında ise 9 bin 699 üçüncü ülke vatandaşının ülkelerine geri gönderildiğini belirtti.

Gazete Fransız polisinin FRONTEX örgütünün koordinasyonu altında düzenlediği ve Rum polisinin de katıldığı ortaklaşa iade operasyonu çerçevesinde, 16 yabancı uyruklu kişinin geçen Perşembe akşamı Larnaka havalimanından ayrıldığını da ekledi.

-Komisyon Lübnan’dan gelen teknelere çözüm arıyor

Kathimerini gazetesi ise haberinde, Avrupa Komisyonu sözcüsünün gazeteye, AB’nin Rum Yönetimiyle iş birliği içerisinde, Rum makamlarının tehlikede olan göçmenlerin kurtarılması için denizdeki durumun farkında olma becerilerinin artırılmasını Doğu Akdeniz’le ilgili eylem planı çerçevesinde ileriye götüreceğini söylediğine yer verdi.

Komisyon sözcüsünün Greko Burnu açıklarında geçen hafta içerisinde kötü durumda olan 60 kişinin bulunduğu bir tekne tespit edilmesi ve teknede bulunan küçük bir kız çocuğunun hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybetmesiyle ilgili soruları yanıtladığını kaydeden gazete, Avrupa Komisyonu’nun 2022 yılıyla kıyaslandığında 2023 yılında Yeşil Hat üzerinden gerçekleşen gelişlerin azalmasının eylem planı aracılığıyla meydana gelen iş birliğini yansıttığını düşündüğünü de iletti.

Gazete Doğu Akdeniz’deki göç rotasıyla ilgili eylem planının, göç konularıyla ilgili ulusal koordinasyon merkezini faaliyet koyması ve kıyıların denetimiyle ilgili sistemin düzeyini yükseltmesi için Güney Kıbrıs’a destek sağlanmasını öngördüğünü ekledi.