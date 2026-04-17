23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. Sprint Yarışmaları, Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda yapıldı.

En iyi dereceyi elde eden sekiz sporcunun katıldığı finallerde, kızlarda Levent İlkokulu öğrencisi Hazel Bayram birinci, aynı okuldan Almin Alagözlü ikinci, Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndan Alya Taşkın üçüncü oldu.

Erkeklerde ise, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’dan Deniz Hasan Senin birinci, Levent İlkokulu’ndan Arel Uçan ikinci, aynı okuldan Mustafa Şefik Tekinay üçüncü oldu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, yarışmalara 20 okuldan 4’üncü ve 5’inci sınıf öğrencileri katıldı. Etkinliği, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu’nun yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler izledi.

Yarışmalar kapsamında 60 metre sprint branşında bölge elemeleri yapıldı. Dereceye giren en iyi 8 sporcu final yarışına katılarak sıralamalarını belirledi.

Yarışmalar sonunda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri, İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu tarafından verildi.

Küçük kızlar ve küçük erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Lefkoşa Bölgesi küçük kızlar 60 metre yarışlarında Hazel Bayram (Levent İlkokulu) birinci, Almin Alagözlü (Levent İlkokulu) ikinci, Pembe Kofalı (Yakın Doğu İlkokulu) üçüncü oldu.

Gazimağusa Bölgesi’nde Karen Lama (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) birinci, Gülsün Mani (Mormenekşe İlkokulu) ikinci, Mara Zeki (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) üçüncü sırada yer aldı.

Girne Bölgesi’nde Asya Kördeve (Necat British College Primary School Alsancak) birinci olurken, Doğa Dağgez (Şht. Hasan Cafer İlkokulu) ikinci, Derya Karaggöz (Necat British College Primary School Alsancak) üçüncü oldu.

Güzelyurt-Lefke bölgelerinde ise Bade Tak (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) birinci, İrem Kuşçu (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) ikinci, Sara Hayal Sakaoğlu (Kurtuluş İlkokulu) üçüncü oldu.

En iyi dereceyi elde eden sekiz sporcunun katıldığı finalde kızlarda Levent İlkokulu öğrencisi Hazel Bayram birinci, aynı okuldan Almin Alagözlü ikinci, Şht. Ertuğrul İlkokulu’ndan Alya Taşkın üçüncü oldu.

Küçük erkekler 60 metre yarışlarında ise, Lefkoşa Bölgesi’nde Deniz Hasan Senin (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) birinci, Arel Uçan (Levent İlkokulu) ikinci, Ateş Başkurt (Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa) üçüncü oldu.

Gazimağusa Bölgesi’nde Baran Çelik (Mormenekşe İlkokulu) birinci, Demir Vahi (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) ikinci, Ali Erusta (Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu) üçüncü sırada yer aldı.

Girne Bölgesi’nde Mehmet Salcı (Necat British College Primary School Alsancak) birinci olurken, Aziz Yahya Özdemir (Şht. Hasan Cafer İlkokulu) ikinci, Ebubekir Yıldız (Şht. Hasan Cafer İlkokulu) üçüncü oldu.

Güzelyurt-Lefke bölgelerinde Süleyman Kardeşoğlu (Kurtuluş İlkokulu) birinci, Amir Kaabar (Güzelyurt Özgürlük İlkokulu) ikinci, Asım Selden (Kurtuluş İlkokulu) üçüncü oldu.

Erkekler final yarışlarında ise, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Lefkoşa’dan Deniz Hasan Senin birinci, Levent İlkokulu’ndan Arel Uçan ikinci, aynı okuldan Mustafa Şefik Tekinay üçüncü oldu.