Girne Arkın Group Fest 23 kapsamında düzenlenen 22’nci Zeytin Festivali, dün akşam tamamlandı.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 gün süren festivalin son gününde çocuk ve gençlik etkinlikleri, sanat eğitmeni Bedia Kale ile seramik etkinliği, Satranç Eğitim Merkezi iş birliğinde satranç şenliği, "Zeytin ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması" düzenlendi.

Yemek yarışmasında, Hatice Aydın, Fatma Kıran, Jan Farmery, Emine Kıran dereceye girdi.

Gıda Mühendisi Naile Soyel, "Zeytin ve Zeytinyağının Sağlığımıza Faydaları" konusunda sunum yaptı. Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği iş birliği ile gerçekleştirilen Uluslararası Zeytin Festivali ve Zeytin Mizah Şenliği kapsamında 5 dalda 29 kişiye ödül verildi.

Dance Spot, Filipino Community in North Cyprus, Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, Sektör 53 Grubu, Kyrenia Tango Argantino, Nafiz Dölek ve grubu sahne aldı.

Ayrıca 22’nci Uluslararası Girne Zeytin Festivali Tenis Turnuvası Ödül Töreni kapsamında 6 farklı kategoride, 14 kişiye ödülleri takdim edildi.

-Yarın Edip Akbayram konseri

"Girne Arkın Group Fest 23", yarın Amfitiyatro'da gerçekleşecek Edip Akbayram konseri ile noktalanacak.