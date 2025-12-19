21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle tüm ilçelerde törenler düzenlenecek; Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesinde şehit düşenler anılacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, anma etkinlikleri 21 Aralık Pazar günü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan P. Bnb. Feryat Sedatgil’in, saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’ndan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Konuşma 18.00’de tekrar yayımlanacak.

Pazar akşamı KKTC genelindeki tüm merkezi camilerde mevlid okutulacak.

-Lefkoşa

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle pazar günü, Başkent Lefkoşa’da iki anma töreni düzenlenecek.

İlk tören, saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yapılacak.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayarak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Tören sonunda, Anıt Özel Defteri Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç tarafından imzalanacak.

Lefkoşa’da, düzenlenecek ikinci tören, Şehitleri Anma Programı olarak Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Saat 09.50’de saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak törende, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yapacak.

Tören, Lefkoşa Türk Lisesi oratoryosu ile tamamlanacak.

-Gazimağusa

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.

Gün anısına konuşmalar yapılacak. Ööğrencilerin şiir okuyacağı törende, şehitler için dua okunarak, şehitlik ziyaret edilecek.

-Girne

Girne Deniz Şehitliği'ndeki anma töreni saat 09.55’te başlayacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulacağı törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılacak, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek, konuşma yapılacak ve şiir okunacak.

-Güzelyurt

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre anıta sunulmasıyla başlayacak.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak törende, saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Kaymakamlık ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 49. Piyade Alay Komutanlığı’ndan günün anlam ve önemine dair birer konuşma yapılacak törende şiir de okunacak.

-Lefke

Lefke’deki tören pazar günü saat 09.00’da Kemal Özalper Şehitliği’nde yer alacak.

Törende, çelenklerin şehitliğe sunulmasının ardından şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Saygı atışı, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından, şehitlik özel defterinin imzalanacağı törende, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılarak, şiirler okunacak.

Tören sonunda şehitler için dua da okunacak.

-İskele

İskele’de de pazar günü tören, Larnaka Şehitler Anıtı önünde saat 10.30’da başlayacak.

Protokol sırasına göre şehitliğe çelenkler sunulacak törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek.

Okunan şiirler ve konuşmanın ardından şehitler için dualar okunacak.

-Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri için de anma töreni düzenlenecek

Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri, 22 Aralık Pazartesi günü Tekke Bahçesi’nde anılacak.

Tören, saat 10.00’da çelenklerin protokol sırasına göre şehitliğe sunulmasıyla başlayacak. Törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapılarak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yapacak.

Larnaka Şehitlerini Anma Töreni, 23 Aralık Salı günü saat 10.00’da İskele’de yapılacak.

Kumsal Şehitleri ise 24 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Barbarlık Müzesi’nde anılacak.

Küçükkaymaklı Şehitleri ve Şehit Hüseyin Ruso ise, 25 Aralık Perşembe günü saat 09.30’da anılacak.