KKTC 2025 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı.



Bakanlar Kurulu’nun Fasıl 154 Ceza Yasası'nın 63'üncü maddesi tahtında, yapılan 2025 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

2025 Yasa Dışı Terör Örgütleri Emirnamesi ile KKTC'de terör örgütü statüsüne alınan ve faaliyetleri yasaklanan örgütler ile türevlerine ait flamalar ile bu terör örgütlerinin yönetici ve mensuplarına ait resimlerin taşınması yasaklandı.



Örgütler şöyle:

“PKK/KONGRA-GEL (Kürdistan İşçi Partisi/Halk Kongresi), KCK (Kürdistan Topluluklar Birliği), PYD (Suriye Demokratik Birlik Partisi), YPG (PYD'nin Silahlı Birliği), YPJ (YPG'nin Silahlı Kadın Birliği), PJAK (Kürdistan Özgür Yaşam Partisi), HPG (PKK'nın Silahlı Birliği), YJA STAR (PKK'nın Kadın Silahlı Birliği), HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi), YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi), YPS (Halk Savunma Birliği), HPJ (PJAK'ın Kadın Silahlı Birliği), YRK (PJAK'ın Silahlı Birliği), YBŞ (Sincar Direniş Birlikleri), TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), YJE (Yekinen Jinen Ezidxan/Ezidi Kadın Birimleri), EFEN (Elen Ruhlu Gençler Örgütü), HRISİ AVGİ (Altın Şafak Örgütü), ELAM (Rum Ulusal Halk Cephesi), KEA (Helen Direniş Hareketi), Kara Tugaylar Örgütü, HİZBULLAH (Hizbullahi Kurdi), EL KAİDE (Kuruluş), İBDA-C (İslami Büyük Doğu Akıncıları-Cephesi), lŞİD (Irak ve Şam İslam Devleti), FETÖ/PDY (Fetullahcı Terör Örgütü), BOKO HARAM (Cemaat-i Ehl-i Sünnet'it Davet'ü-l Ve'l Cihad), HD/İCCB/AFİD Hilafet Devleti, İslam Cemaat ve Cemiyetler Birliği, Anadolu Federe İslam Devleti, HİZB-UT TAHRİR, DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist), TİKKO (Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu), MLKP (Marksist-Leninist Komünist Partisi), MKP (Maoist Komünist Partisi), Enternasyonalist Özgürlük Taburu (Tabura Azadi ya İnternasyonal), DKP/BÖG (Devrimci Komünarlar Partisi Birleşik Özgürlük Güçleri), DKP/Birlik (Devrimci Komünarlar Partisi/Birlik), THKP-C/MLSPB (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi/ Marksist-Leninist Silahlı Propaganda Birliği), THKP-C DEV-YOL (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi- Cephesi/Devrimci Yol Devrimci Hareket), TİKB (Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği), THKP/C (Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi), TKİH (Türkiye Devrimci Komünist İşçi Hareketi), DEV-GENÇ (Devrimci Gençlik (Liseli), TKP/KIVILCIM (Türkiye Komunist Partisi), MLKP-KGÖ (Marksist-Leninist Komünist Partisi-Komunist Gençlik Örgütü), MLKP-K-KGÖ-LÖB (Marksist-Leninist Komünist Partisi- Komunist Gençlik Örgütü Liseli Öğrenciler Birliği), TKİP (Türkiye Komünist İşçi Partisi), KPİÖ (Komünist Partisi İnşa Örgütü), TKEP/L (Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist), BP/KK-T (Bolşevik Parti/Kuzey Kürdistan-Türkiye), DEV-SOL (Devrimci Sol), TKP/ML (Yeni Demokrat Gençlik)”

