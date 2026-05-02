Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kutlamak için Samsun deplasmanında 3 puan aradı. A



Maçı 4-1'lik farklı skorla Samsunspor kazandı. Sarı kırmızılı ekip bu skorla 74 puanda kaldı ve şampiyonluk turunu erteledi. Galatasaray, yeni haftada evinde Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyon olacak.



Samsunspor-Galatasaray mücadelesini hakem Onur Coşkunses yönetti.



GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı. Uruguaylı yıldız, ikinci yarıya çıkamadı.

Galatasaray'da kaleci Günay Güvenç kırmızı kart gördü. Günay'ın yerine üçüncü kaleci Batuhan Şen oyuna dahil oldu. Şen Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

EKSİKLER

Okan Buruk'un ekibi Karadeniz deplasmanına 2 eksikle gitti. Kart cezalısı Uğurcan Çakır ve tedavisi süren Asprilla kafilede yer almadı.