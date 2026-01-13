Hindistan'ın doğu eyaleti Carkhand'da serbest dolaşan vahşi fil, günlerce süren katliamın ardından ortadan kayboldu. Yetkililer hayvanı bulmak için aramalarına devam ediyor.

Tek başına dolaşan erkek fil, 1'le 9 Ocak ​​arasında Batı Singhbhum ilçesindeki Chaibasa ve Kolhan ormanlık alanlarında en az 20 kişiyi ezerek öldürdü. Bu bölge, Asya'daki en büyük Sal ağacı ormanına ev sahipliği yapıyor.

Orman yetkilileri The Independent'a son 4 gündür herhangi bir saldırı olmadığını ve filin izine rastlanamadığını söyledi.

Orman departmanı görevlisi de filin kurbanlarından biriydi. Fil, küçük çocukların ve yaşlı köylülerin de ölümüne neden oldu.

Chaibasa Bölge Orman Müdürü Aditya Narayan, "Filin hareketleri çok düzensiz. Son 4 gündür herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmedi ve fil görülmedi" dedi.

"Tek başına hareket eden filin saldırıları benzeri görülmemiş bir durum. Yakın geçmişte böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum" diyerek filin Chaibasa bölgesinde 13, Kolhan'da ise 7 kişiyi öldürdüğünü ekledi.

Carkhand'ın Batı Singhbhum ilçesindeki Chaibasa ve Kolhan bölgeleri, Yeni Delhi'nin yaklaşık 1400 km doğusunda ve Saranda orman kuşağının bir parçası.

Narayan, filin bölgede hareket ettiğini ve hızla yer değiştirdiğini, bunun da izlenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Yetkili, filin gece yarısı, tarım arazilerinin yakınındaki ormanın kenarlarında, tarlalarda ve ambarlarda depolanan pirinci koruyan sakinlerin bulunduğu yerlerde insanlara saldırdığını belirtti.

Orman departmanı, hayvanı kontrol altına almak ve daha güvenli bir yere yönlendirmek için yaklaşık 100 personel görevlendirdi. Komşu Batı Bengal eyaletinden uzmanlar da fili ormana geri yönlendirmek için faaliyete geçti.

Uzmanlar, filin haydutlaştığını ve erkek fillerin periyodik olarak yaşadığı, saldırganlığın arttığı ve üreme hormonlarında hızlı yükselişin görüldüğü kızgınlık dönemine girdiğini düşünüyor.

Köylüler, bölgenin korku içinde olduğunu, ailelerin evlerinden çıkamadığını ve özellikle çocuklarla yaşlıların güvenliği konusunda endişe duyduklarını söylüyor. Yetkililer, saldırıların çoğunun ormanın kenar bölgelerinde gerçekleştiğini belirterek, sakinleri ormanlık alanlardan uzak durmaya çağırdı.

Tek başına dolaşan filin, yılın ilk haftasında gerçekleşen saldırılardan birinde, 6 ve 8 yaşındaki çocuklar da dahil bir ailenin üç üyesini öldürdüğü bildirildi.

Narayan, yetkililerin orman çevresindeki köyleri izlediğini ancak fotoğraflı kanıtların bulunmaması ve filin düzensiz hareketleriyle gece saldırıları nedeniyle hayvanı bulmanın zorlaştığını söyledi.

Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsü'nün yakın tarihli araştırmasına göre, Carkhand'da son 23 yılda fil saldırıları nedeniyle yaklaşık 1300 ölüm kaydedildi.

Hindistan Çevre Bakanlığı bu yıl parlamentoya yaptığı açıklamada, 2020-21 ve 2024-25 arasında ülke genelinde trenlerin çarpması sonucu yaklaşık 80 vahşi filin öldüğünü belirtmişti.

Demiryolu yetkililerinin açıklamasına göre, bu tür olayların en sonuncularından birinde, kuzeydoğudaki Assam eyaletinde aralık ayı sonlarında yolcu treninin fil sürüsüne çarpması sonucu 8 fil ölmüştü.