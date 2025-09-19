Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) adına "Resmi Duyuru" ifadesiyle KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına gönderilen ve “ödenmemiş geçiş ücreti” bulunduğu belirtilen SMS’lerin sahte ve dolandırıcılık amaçlı olduğunu duyurdu.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, bahse konu SMS’in KGM duyurusu olmadığı, amacın kısa link veya verilen iletişim yoluyla Türkiye’deki oto yol ve köprülerde tahsil edilen "araç geçiş ücreti" adı altında kredi kartı bilgileri veya ödeme toplamak, dolandırıcılık yapmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, SMS’in KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef aldığı da belirtildi.

Hiçbir kısa linke tıklanmaması ve resmi kurumlar dışında ödeme yapılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile ilgili sorgulama veya ödeme gerekiyorsa doğrudan KGM’nin resmi internet sitesi veya resmi iletişim kanalları üzerinden işlem yapın. Kısa URL’lere güvenmeyin.

Mesajdaki telefon numarası/mesajı engelleyip silin. Benzer mesajları başkalarına iletmek yerine yetkili makamlara bildirin.

Banka veya kart bilgilerinizi paylaşmış olabileceğinizi düşünüyorsanız bankanızla hemen iletişime geçin, kartı geçici bloke/iptal ettirin ve hareketleri kontrol edin.

Resmî kurumlardan gelen duyurular genellikle kamuya açık resmi sitelerde, e-posta adresinde veya yayınlanan duyurularda yer alır — şüphe oluşursa ilk önce buraları kontrol edin.

Güvenlik açısından şüpheli bir mesaj alırsanız işlem yapmayın; doğrulamak için doğrudan ilgili kurumun resmi hattını arayın.”