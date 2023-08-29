Lefkoşa’da meydana gelen evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme suçlarından tutuklanan Bayram Olgun ile suç ortağı Aykut Tarkuç bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Öjen Açıkada olguları aktardı. Polis, Bayram Olgun’un 2019 yılı içerisinde KKTC uyruklu Aykut Tarkuç’un kimlik kartını 30 bin TL’ye Tarkuç’tan satın aldığını söyledi. Polis, zanlının satın aldığı kimliğin resim kısmına kendi fotoğrafını koyup, sahtelediği kimlikle Güney Kıbrıs’a geçtiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının sahte kimlikle Güneyde nüfus dairesine gidip, Kıbrıs Cumhuriyeti Kimliği çıkarmak için başvuru yaptığını ve Tarkuç adına düzenlenen GKYR kimlik kartını sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Polis memuru Açıkada, zanlı Olgun’un 26 Ağustos tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı sırada, zanlı Tarkuç’un ise 28 Ağustos tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlı Olgun’un TC, Tarkuç’un ise KKTC vatandaşı olduğunu belirten Açıkada, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edilebileceklerini söyleyerek, 3 gün süre talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, her iki zanlının da soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.