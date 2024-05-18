Girne-Değirmenlik ana yolunda dün 17.00 sıralarında, Gemikonağı’nda ise bugün sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Dikkatsizlik ve alkol nedeniyle meydana gelen kazalarda, 1 kişi yaralanırken, 1 araç sürücüsü de tutuklandı.

Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen kazada, Mehmet Demiroğulları (E-38), PP 048 plakalı kamyon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Erkan Lastik Servisi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu önünde seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip yavaşlayan Ali Erman Yalçınkaya (E-39) yönetimindeki UH 325 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan UH 325 plakalı araç, karşı istikametten 100 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Kemal Uygun (E-51) yönetimindeki SF 746 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Ali Erman Yalçınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

- 179 miligram alkol tesiri altındaki sürücü tutuklandı

Gemikonağı Salahi Mehmet Sokak’ta ise saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada 179 miligram alkollü içki tesiri altında olan araç sürücüsü Hüseyin Çınar (E-29) tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamada, kazanın, araç sürücüsü Çınar’ın MP 531 plakalı salon araç ile dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkması ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmasıyla meydana geldiği, kazada yaralanın olmadığı kaydedildi.

Her iki kazaya ilişkin soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

- Trafik denetimlerinde 4 sürücü tutuklandı, 58 araç trafikten menedildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde ise 467 sürücü rapor edildi, 4 sürücü tutuklandı, 58 araç trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2 bin 434 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatılan sürücülerin trafik suçları şu şekilde:

“304 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 36 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6 sigortasız araç kullanmak ve 57 diğer trafik suçları”