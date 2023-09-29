2. Şirinevler Gonnara Festivali, Pazar günü yapılıyor.

Festival, Dikmen Belediyesi ile Şirinevler Muhtarlığı iş birliğinde, 09.00-23.00 saatleri arasında Şirinevler köy meydanında düzenlenecek.

Örge Volkan, Digem Müzik Grubu ve Cemal Aslangazi gibi sanatçıların sahne alacağı festivalde, dans gösterileri, defile ve çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak.

Festivalde ödüllü tavla turnuvası da düzenlenecek ve birinciye 2 bin 500; ikinciye 1500 ve üçüncüye 1000 TL ödül verilecek.

Festival programı şöyle:

“09.00-10.00 - Açılış konuşmaları

10.30-11.00 - Dikmen Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi

11.30-11.45 - Minik çocukların mâni atışmaları

12.00-13.00 - Cemal Aslangazi müzik dinletisi

13.15-13.45 - Palyaço gösterisi

13:45-14:30 -Ara

14.30-15.00 - Lefkoşa Jimnastik Federasyonu gösterisi

15.15-17.15 - Digem Müzik Grubu konseri

17.30-17.45 - Yakındoğu Dans Grubu 1

17.50-18.05 - Yakındoğu Dans grubu 2

18.30-20.30 - Sandıktan Çıkanlar Nostaljik Defile

20.45-22.45 - Örge Volkan konseri”

(GÖZ/GÜL) Fotoğraflı