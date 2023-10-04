Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Yıltan Taşçı Akademi iş birliğinde ikincisi düzenlenen Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda yapıldı.

Lefkoşa konulu yarışmanın kazananlarına ödüllerinin dağıtıldığı törene, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı, bazı LTB Meclis üyeleri ve fotoğraf severler katıldı.

LTB’den verilen bilgiye göre, törende Gülnur Tokay’a birincilik, Veysi Canateş’e ikincilik ve Mine Kurtel’e üçüncülük ödülü takdim edilirken, hayatını kaybeden sevilen fotoğrafçılar Burçin Özkuş anısına verilen Burçin Özküş Özel Ödülü Özgür Özsaygın’e ve Zerrin Erdilek anısına verilen Zerrin Erdilek Özel Ödülü de Mehmet Hoca’ya verildi.

Nilgün Güney, Emel Sefer, Mehmet Türkelman’dan oluşan seçici kurula ise LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından teşekkür plaketi sunuldu.

-Taşçı: “Lefkoşa’mızı belgeliyoruz. Çünkü fotoğraf her şeyden önce bir belgedir”

Etkinlikte bir konuşma yapan Yıltan Taşçı Akademi Direktörü Yıltan Taşçı, tüm Kıbrıs’ta bir ilk olarak fotomaraton etkinliğini LTB ile birlikte düzenlediklerini ifade ederek “Lefkoşa’mızı belgeliyoruz. Çünkü fotoğraf her şeyden önce bir belgedir” dedi.

Taşçı, organizasyona katılan herkesin başarılı olduğunu, bir maratona katılmanın genel anlamda çok zor olduğunu, fotomaratonun da aynı şekilde zorluklar içerdiğini ifade etti.

-Zaferyıldızı: “Bu organizasyona ortak olma arzusu taşıyoruz”

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı ise konuşmasında, fotoğraf sanatının önemli olduğuna işaret ederek, güzel işlere birlikte imza atmanın vizyonları olduğunu söyledi.

Zaferyıldızı, gelecek yılki etkinlikte ortak olma arzusu taşıdıklarını belirterek, fotomaratonda çok emek gözlemlediğini, bu anlamda da tüm fotoğraf sanatçılarına “ışığınız bol olsun” diyerek teşekkür etti.

-Harmancı: “Fotoğraflar şehrin ve belediye arşivinde özenle yer alıyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Yıltan Taşçı Akademi’ye ortaya koyduklarından ötürü teşekkür ederken, foto maratonun her yıl daha da deneyimlenerek geliştirildiğine işaret etti.

Lefkoşa Fotomaraton yarışmasının geleneksel hale gelmesinin önemine vurgu yapan Harmancı, çekilen fotoğrafların şehrin ve belediye arşivinde özenle yer aldığını söyledi.

-115 fotoğraf arasından 30 fotoğraf sergilemeye hak kazandı

Lefkoşa’nın belgelenmesi, tanıtımı ve fotoğraf sanatının geliştirilmesi, LTB sınırları içerisindeki kültürel değerlerin, tarihî ve turistik mekânların, şehir dokusunun ve yaşamının fotoğrafçı gözünden yansıtılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 23 fotoğraf sanatçısı toplam 115 fotoğraf ile katılırken, 12 Eylül’de toplanan jüri kazananları belirlemişti.

-Sergi Merkez Lefkoşa’da 17 Ekim Salı gününe kadar ziyaret edilebilecek

Konunun Lefkoşa olarak belirlendiği, serbest-renkli kategorisindeki 115 fotoğrafın Nilgün Güney, Emel Sefer, Mehmet Türkelman’dan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildiği yarışmada kazanan ve sergileme alan fotoğraflardan oluşan sergi de Merkez Lefkoşa’da açıldı.

Ödül kazananların da içinde olduğu toplam 30 eserden oluşan sergi 17 Ekim Salı gününe kadar Merkez Lefkoşa Sergi Salonu’nda gezilebilecek.