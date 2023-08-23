Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

“Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına aykırı hareket etmek”, “Bilişim sistemleri kullanılarak kredi kartlarında sahtecilik yapmak”, “Sahte resmi belge düzenleme, Tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı İsmet Koca, dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı ve aleyhine 6 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Türker Samancıoğlu olguları aktardı. Polis memuru Türker Samancıoğlu,10 Ağustos 2023 tarihinde KKTC’de faaliyet gösteren bir bankadan bazı şahısların kredi kartlarından rızaları olmaksızın bir işyerine ait pos cihazı aracılığıyla mail order yönetimi ile birçok işlem yapıldığına, 3.617.166 TL paranın konu iş yerinin hesabına aktarıldığına dair bilgi aldıklarını ve soruşturma başlattıklarını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu Cihangir’de faaliyet gösteren İsko Yapı İnşaat ve Ticaret Şirketi Ltd.’in sahibi İsmet Koca’nın tespit edilerek, Mali polis tarafından yapılan operasyonda zanlı tespit edilip tutuklandığını söyledi. Zanlının iş yerinde arama yapıldığını kaydeden polis, şirkete ait fatura bloğu, işlemleri yaptığı pos cihazı, ve içerisinde mail order formları bulunan laptop, birçok yabancı şahsa ait pasaport ve kart bilgileri bulunan 2 adet cep telefonu, kartlardan çekilişleri gösteren birçok slip ve para kasasında da yaptığı işlemler sonucu aldığı 40 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma neticesinde, zanlının 23-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında iş yerinde, yurt dışında yaşayan yabancı şahıslara ait çalıntı veya kopyalandığına inanılan kart bilgilerinin şifrelerini ve dolandırmak kastı ile iş yerinde bulunan pos cihazında kart sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında birçok kez mail order sistemi ile kullanmak suretiyle toplam 3.617.166 TL paranın sahtekarlıkla şirket hesabına yatmasını sağladığını açıkladı. Polis, yapılan araştırma sonucu zanlıya ait işyeri hesabına aktarılan paranın bir kısmının nakit çekildiğini, bir kısmının ise yine aynı şirkete ait başka hesaba aktarıldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının, kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin şikayeti üzerine, kart sahiplerine gerçekte olmayan bir satış yaptığı yönünde 10 adet sahte faturayı düzenleyerek, konu faturaları bankaya vererek tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, iş yerinde ele geçirilen fatura bloğunda yapılan incelemede 12 adet kesilip tedavüle sürüldüğüne inanılan ve 14 adet de tedavüle sürülmek üzere hazırlanmış olduğuna inanılan fatura tespit edilip bu yönde de soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının toplam 72 karttan mail order yöntemiyle çekim yapıldığını, 47 kart ile yapılan 105 işlemle ilgili kart sahiplerinin şikayette bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, 3 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 13 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını, ayrıca hesapları kullanılan 7 kişinin daha şikayetçi olduğunu, böylelikle bankadan çekilen paranın 2 milyonu aşkın kısmıyla ilgili kart sahiplerinin şikayetçi olduğunu açıkladı. Meseleyle ilgili 32 ifade alındığını kaydeden polis, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede iban, kart slipi, bazı şahıslara ait pasaportların resmi, ses ve video kayıtları tespit edildiğini açıkladı. Polis memuru zanlının cep telefonunda ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü, yeni bulgular elde edilebileceğini dile getirdi.Polis memuru Samancıoğlu, kartlarından çekim yapılan 47 şahsın muhaceret kayıtlarının incelendiğini; ülkeye giriş-çıkışlarının olmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının tutuklu bulunduğu süre içerisinde yapılan soruşturmada ayrıca Doğancı köyünde bir işletmeye pos cihazı taktırdığına ve o cihazdan da çekim yaptığına dair kanıtlara ulaştıklarını dile getirdi. Polis memuru, zanlının başka adreslerde başka pos cihazlarıyla da çekim yapmış olabileceğini, bu yönde geniş çaplı soruşturma yürüttüklerini açıkladı. Polis memuru Türker Samancıoğlu, ayrıca zanlının başka bir şahıs adına olan 15 bin TL tutarındaki çeki ciro edip, bir şahsa vererek, bankada bozdurttuğunu, bu nedenle hakkında çek sahteme ve tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, alınması gereken ifadeler ve emareler olduğunu, ayrıca mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 2 şahsın arandığını belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlı hakkında 6 gün daha tutukluluk emri verdi.