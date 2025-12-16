(Kamalı Haber) - Girne'de bir eğlence mekânında “neden yan baktın” tartışmasında çıkan kavgada Cem Sapmaz’ı tasarrufundaki bıçakla yaralayan sanık Ömer Kurtoğlu aleyhindeki karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Esendağlı açıkladı. Esendağlı, heyet olarak oy birliği ile vermiş oldukları kararda sanığın genç yaşta olduğunu ve düzenlenen sosyal tahkikat raporunu incelediklerinde çocukluğunda şiddete maruz kalan bir çocuk oluşunu ve geçmişinde travmalar geçirdiğini, 2023 Hatay depreminde göçük altında kalan babaanne ve ablasının cansız bedenlerini çıkardığını belirterek bu bağlamda psikolojik olarak desteğe ihtiyacı olduğunun görüldüğünü belirtti. Başkan Melek Esendağlı, Sanığın üniversite eğitimi sırasında tatil için gelmiş olduğu ülkede böyle bir suça karıştığı ve eğitim hayatının yarım kaldığının hazırlanan raporda görüldüğünün altını çizdi. Başkan Esendağlı, olayda bıçakla yaralanan şahsın kısa sürede tedavisini tamamlayarak taburcu olduğunu ve kalıcı bir zarar görmediğini belirterek sanığın davasının erken sonuçlanması için suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkıda bulunduğunu belirtti. Başkan Esendağlı tüm bu olguları değerlendirdiklerinde genç bir suçlu olan sanığı topluma kazandıracak bir mahkûmiyet verilmesi gerektiğinin altını çizerek sanığı 4 yıl hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.